Москвичам рассказали, какая погода будет в столице в начале августа

В начале августа в Москву вновь вернутся дожди, в первой половине месяца за сутки будет выпадать 12–20 миллиметров осадков. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Газета «Известия» писала, что, по предварительным прогнозам синоптиков, на юге России в августе будет жарко, а вот в европейской части страны станет немного прохладнее. Специалисты отмечают, что прогноз будет варьироваться в зависимости от конкретных погодных условий и атмосферных процессов.

«Это вполне себе сильные дожди, хоть и характерные для августа», — сказал Ильин.

Он уточнил, что дожди начнутся 4–5 августа. Температура воздуха при этом будет составлять +23–28°C.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что дожди задержатся в Московском регионе до конца рабочей недели. По ее словам, москвичей ждут локальные, кратковременные дожди. Она отметила, что вероятность дождей снизится в субботу, 26 июля. В воскресенье, 27 июля, их не будет вообще. Что касается температуры воздуха, то в среду, четверг и в пятницу она будет держаться в пределах +24–26°C. В выходные столбики термометров покажут чуть выше — +26–28°C.

Ранее синоптик спрогнозировал заморозки в Сибири.