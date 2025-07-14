В Германии судят паллиативного врача по делу о 15 убийствах

В Берлине начался процесс по делу паллиативного врача, обвиняемого в 15 убийствах. Его рассматривает земельный суд немецкой столицы, который до 28 января 2026 года назначил 35 заседаний, пишет ТАСС.

«По данным следствия, 40-летний мужчина убивал пациентов в период с сентября 2021 года по июль 2024 года. Он вводил им анестетик и мышечный релаксант. Последний приводил к параличу дыхательных мышц и затем к остановке дыхания и смерти»‎, — говорится в материале.

Известно, что самой молодой жертве доктора было 25 лет, а самой возрастной — 94 года. Правоохранители Германии на данный момент расследуют еще 75 эпизодов, к которым, возможно, причастен фигурант. Подчеркивается, что убитых может быть больше.

По версии прокуратуры, медик действовал «из низких побуждений», убивая лиц, заведомо для него находившихся в беспомощном состоянии. С лета прошлого года доктор находится в следственном изоляторе.

В конце прошлого года сообщалось, что в Турции объединение врачей организовало преступную схему, перенаправляя новорожденных вместо отделений скорой помощи в частные клиники, получая таким образом нелегальные доходы, в результате погибли не менее 21 ребенка.

Ранее на Урале дед убил внука-младенца из-за плача.