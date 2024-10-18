«При задержании разговаривал с воробьями»: на Урале дед убил внука-младенца из-за плача

В Екатеринбурге 45-летний мужчина обвиняется в убийстве своего 1,5-месячного внука. По предварительным данным, он вернулся домой в неадекватном состоянии, схватил ребенка из кроватки из-за плача и начал бить его головой о стены и дверь. Младенец скончался на месте, а сам мужчина скрылся в заброшенном здании. При задержании он «пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями, со стеной и с самим собой». Теперь ему грозит пожизненное.

В Екатеринбурге суд на два месяца арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве своего месячного внука, сообщила пресс-служба СУ СК по Свердловской области в Telegram-канале.

45-летний мужчина уже был ранее судим. По версии следствия, в ночь на 16 октября он «из личной неприязни причинил телесные повреждения своему полуторамесячному внуку, отчего пострадавший погиб на месте происшествия». Следственные действия по делу продолжаются. В ближайшее время мужчине проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Ему грозит пожизненное заключение.

Бил о стены и двери

Официальный представитель свердловской полиции Валерий Горелых сообщил, что 16 октября в 1:40 по местному времени (3:40 мск) в дежурную часть поступил звонок. Звонивший рассказал, что в одной из коммунальных квартир убивают малолетнего ребенка. На место направили несколько нарядов полиции, но к моменту их приезда мальчик уже был мертв.

«Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся. На его розыск были ориентированы все наряды полиции столицы Среднего Урала. В общей сложности, розыском душегуба занималось порядка 150 сотрудников полиции», — рассказал Горелых.

Портал E1.ru выяснил, что обвиняемого зовут Дмитрий Кучин. Он вместе со своей супругой Аленой жил в коммунальной квартире в двухэтажном доме. У них есть общая дочь-второклассница, а у женщины — два сына от другого брака: младший учится в пятом классе, старший недавно женился и ушел на СВО. Вместе с Кучиными жила новоиспеченная супруга старшего сына Алины, которая совсем недавно родила сына: родители — в одной комнате, молодая семья — в другой, а в третьей — сосед со своими детьми.

Как рассказал kp.ru один из соседей, 16 октября около 1:00 они услышали визг женщины и грохот, это продолжалось около пяти минут, а затем шум резко стих.

Полицию на место происшествия вызвала соседка Зарина. По словам очевидцев, убийство произошло в прихожей. Кучин вернулся домой поздно ночью в неадекватном состоянии, хотя раньше никаких зависимостей у него не замечали.

Он схватил 1,5-месячного мальчика из кроватки и начал бить его головой обо все, что было в прихожей. На кадрах, снятых на месте преступления, видно, что входная дверь проломлена с внутренней стороны. Кровь ребенка залила ковры, их забрали следователи. Пятна также есть на тумбочке.

После убийства Кучин сбежал с места преступления. Сосед Михаил, живущий этажом ниже, рассказал, что видел, как тот подошел к машине и начал кричать: «Вы все начнете плакать! Вы все заплатите! Вы все сгорите!». Позже Кучина нашли и задержали в заброшенном доме.

«Когда гражданина с неадекватным агрессивным поведением сотрудники полиции задержали, он вел себя, по меньшей мере, странно. Он пытался разговаривать с прыгающими по асфальту воробьями , со стеной и с самим собой. В момент задержания сопротивления он не оказал», — заявил Горелых.

«Смерть причинять не хотел»

Кучин родился в деревне Макуй, десять лет назад переехал в Екатеринбург и женился. Он несколько раз отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, однажды по неосторожности убил человека. В последний раз был осужден за избиение женщины табуреткой, на свободу вышел в 2019 году. Соседи заявили, что раньше мужчина выпивал, однако после освобождения уже не употреблял спиртное.

Отец убитого ребенка также заявил, что его отчим не пил и «всегда был адекватным». При этом он выразил надежду, что Кучина приговорят к пожизненному заключению.

«Мне тяжело сейчас говорить об этом. Дмитрий убил моего сына. Надеюсь, его посадят на пожизненное», — заявил мужчина.

Адвокат Кучина Жанна Калегина сообщила, что на момент совершения убийства ее подзащитный был трезв.

«Мой подзащитный смерть мальчику причинять не хотел. В состоянии алкогольного, наркотического опьянения не находился. Как это произошло, объяснить не может», — сказала адвокат, подчеркнув, что свою вину Кучин признал только частично.

По словам соседей, семья Кучиных была тихой, они не скандалили и не ругались. Вызвавшая полицию соседка Зарина заверила, что внука мужчина любил.

«И Дмитрий, и Алена старались дать детям все, чтобы они ни в чем не нуждались. Одевали их хорошо, дарили им игрушки. Своего внука Дмитрий любил и души в нем не чаял», — сказала она.

При этом коллеги напротив заявили, что Кучин и его супруга были агрессивными.

«Оба неадекватные. Жена била в каморке среднего сына с кулака. Я в шоке была. Разговаривает тоже, будто три срока отмотала. Да их все соседи боятся», — рассказала E1.ru бывшая коллега Алены.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сказал «Газете.Ru», что в поле зрения социальных служб семья убитого ребенка не попадала.

«По первым данным, семья не вызывала особых вопросов. Мы посмотрим, проводилась ли какая-то работа, будем разбираться. А пока это просто трагедия, надо ее переживать», — заявил он.

Мороков добавил, что в семье есть еще двое школьников. Сейчас с ними работают специалисты.