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В Турции погиб 21 младенец из-за желания врачей заработать денег

Hürriyet: в Стамбуле преступная схема врачей привела к смерти 21 новорожденного

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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Объединение врачей организовало преступную схему, перенаправляя новорожденных вместо отделений скорой помощи в частные клиники, получая таким образом нелегальные доходы, в результате погибли не менее 21 ребенка. Об этом пишет газета Hürriyet.

«Целью подозреваемых было получение максимальной выгоды, а не улучшение состояния детей», — говорится в публикации.

Согласно обвинительному заключению, подозреваемые переводили младенцев-пациентов в те больницы, с которыми они предварительно договорились, а не те, где новорожденным могли оказать необходимую им медицинскую помощь.

По словам стороны обвинения, участники преступной группировки вынуждали родителей младенцев поехать в одну из выбранных «врачами» частных больниц. Там детей помещали в отделения для новорожденных и таким образом врачи получали в 3-4 раза больше денег, чем в госбольнице. Также детей оставляли в больницах в несколько раз дольше положенного срока.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти как минимум 21 младенца. Обвинение указывает причиной смерти инфекции, которыми дети заразились в отделениях для новорожденных, а также в целом нехватка врачей в больницах, с которыми договорились члены банды. Некоторых из них также обвиняют в продаже лекарств из больниц.

Лидеру группировки грозит до 589 лет тюрьмы. Его обвиняют в умышленном убийстве по неосторожности, подделке документов, а также мошенничеству, организации ОПГ. Другим медикам и сотрудникам системы здравоохранения грозит от 10 до 437 лет заключения.

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