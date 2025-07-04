Россиянам рассказали, как выявить и преодолеть синдром самозванца

Синдром самозванца – это распространенная проблема современных людей, которая мешает им реализовать свой потенциал. Страдающие этим синдромом считают успех не результатом своего труда, а удачным стечением обстоятельств, и боятся брать на себя новые задачи. Если отнестись к этой проблеме серьезно, то со временем можно с ней справиться, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Основным признаком наличия синдрома самозванца считается иррациональная убежденность человека, что все его достижения незаслуженны. Он подозревает, что добился прогресса из-за обмана, везения, а не благодаря своим знаниям и упорству. При этом человек всегда боится, что окружающие могут его «разоблачить», а также испытывает сильную тревогу, когда нужно взять на себя какую-то ответственность, новые задачи. Свои успехи такие люди постоянно обесценивают, приписывая их внешним факторам.

Самым эффективным способом преодоления этого чувству специалисты считают создание объективного «архива достижений». Представлен он может быть в виде заметок, дневника, куда человек будет вносить неоспоримые факты, подтверждающие его компетентность. В том числе нужно отмечать даже самые небольшие успехи – например, похвалу начальства, положительные отзывы клиентов, коллег – все это будет постепенно укреплять самооценку.

Важно также принять свое право на ошибку, осознав, что все на свете невозможно делать идеально, а компетентность – это не всезнание, а стремление адаптироваться, учиться и развиваться. Ошибки – всего лишь часть этого пути, профессионального роста, подчеркивают эксперты. Страдающих синдромом самозванца людей они призывают действовать вопреки страху, чаще стараясь выходить из зоны комфорта.

Поможет в борьбе с этим психологическим явлением развитие навыка принимать комплименты, а не отвергать и не обесценивать автоматически любую похвалу. Необходимо заменить привычные отговорки на искреннюю благодарность, а также научиться вовремя определять типичные когнитивные искажения, заменяя их на трезвую оценку. Сделать это можно, к примеру, с помощью переноса ситуации на другого человека. Для этого можно задать себе вопрос: если бы данный успех произошел с коллегой, как бы я его расценил? Подобные действия и отказ от привычной модели размышлений поможет со временем исключить токсичные мысли и начать ценить себя и свои достижения.

Напомним, исследователи выяснили, что треть работников в России сомневаются в своих профессиональных навыках. А почти половина убеждены, что их карьерные успехи и достижения — результат удачи и стечения обстоятельств, а не усилий и труда. Чаще всего негативного мнения о себе как о профессионале придерживаются начинающие специалисты, но и среди топ-менеджеров таких немало — каждый четвертый. Женщины страдают синдромом самозванца значительно чаще мужчин.

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