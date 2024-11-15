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Психолог объяснил, как формируется синдром самозванца

Психолог Хакимов: синдром самозванца формируется еще в детстве

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Depositphotos

Синдром самозванца, при котором характерны сомнения в собственном опыте и квалификации, зачастую формируется еще в детстве. Чрезмерные требования родителей к ребенку порой сводят на нет здоровое и постепенное его развитие. Об этом в беседе с РИАМО сообщил специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

Добавить сомнений и переживаний во взрослом возрасте, по его словам, может постоянное сравнение собственной жизни с успехами окружающих, причем не только реальными, но и мнимыми.

«Красивые картинки в социальных сетях от наших знакомых, в которых правды бывает не так уж и много, без критического отношения начинают загонять нас в тупик. Также свою лепту вносят события вроде увольнения или проваленных проектов, которые могут произойти с каждым», — отметил Хакимов.

Клинический психолог, основатель школы обучения психологии Ева Ефремова советует провести четкую ревизию своего опыта по цифрам и фактам, чтобы избавиться от синдрома самозванца. Помимо этого, она призывает вспомнить маркеры общественного признания. К ним можно отнести как награды и титулы, так и любую другую позитивную оценку окружающих.

Ранее ученые выяснили, что женщины чаще страдают от синдрома самозванца.

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