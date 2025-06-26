В Мурино мигрант забил женщину из-за ссоры

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина жестоко избил женщину, пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами, спасти ее не удалось. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шоссе в Лаврики, из квартиры в Токсовскую больницу была госпитализирована жестоко избитая женщина. Медики диагностировали у нее желудочно-кишечное кровотечение, травмы головы и инсульт. Спасти пострадавшую врачи не смогли.

Подозреваемый в избиении задержан. По данным Telegram-канала «Конкретно.ру», им оказался 55-летний иностранец, проживающий в России без регистрации, Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Ранее пьяный россиянин забил сожительницу трубой на глазах у детей.