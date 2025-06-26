Названа самая популярная газировка у россиян

Кола — лидер предпочтений среди газированных напитков. К такому выводу пришли аналитики АТОЛ SIGMA, проанализировав обезличенные данные продаж за шесть месяцев 2025 года. Доля продаж колы составила 24%.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Второе место по популярности заняли газировки с апельсиновым вкусом — 21% от общего объема покупок. Бронзу рейтинга завоевал классический лимонад — 15%.

Каждая восьмая продажа (12%) пришлась на газировки со вкусом лайма и лимона. «Тархун» и «Байкал» выбирали в 8% случаев. По 2% покупателей предпочитают популярные в советское время «Дюшес» и «Буратино».

На остальные вкусы газировок суммарно пришлось 8% продаж.

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