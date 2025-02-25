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Врач объяснила, помогает ли кола при пищевом отравлении

Врач Мельникова посоветовала не снимать симптомы отравления колой
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Сегодня в сети можно встретить заявления, что кола помогает при отравлении. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова, вопрос об эффективности этого напитка в качестве средства от пищевого отравления не изучен, и, кроме того, такое «лечение» может усугубить симптомы.

«Ортофосфорная кислота, содержащаяся в напитке, может оказать положительный эффект за счет бактерицидного действия. Однако ее содержание слишком мало, чтобы почувствовать положительный эффект, а количество выпитой кока-колы при этом будет довольно высоким», — подчеркнула Мельникова.

Она отметила, что при пищевом отравлении возникает боль и вздутие в животе, повышенное газообразование, неоформленный стул, а большое количества газа и повышенная кислотность напитка могут ухудшить симптоматику.

«Напиток не способствует процессу регидратации (восстановлению потерь жидкости организмом) организма из-за малого содержания электролитов (калия и натрия). Напротив, он обладает мочегонным действием за счет кофеина. К тому же ортофосфорная кислота ухудшает всасывание кальция, что приводит к снижению минерализацию костной ткани и остеопорозу», — добавила гастроэнтеролог.

Кроме того, по ее словам, высокое содержание сахара способствует нарушению обмена веществ, что может привести к ожирению и секреции инсулина поджелудочной железы.

«В случае пищевого отравления следует выпивать не менее 2-3 литров в сутки прозрачной жидкости (вода, морс, сок, компот). Используйте энтеросорбенты для выведения патогенных микроорганизмов, прокинетики для нормализации моторки органов желудочно-кишечного тракта», — посоветовала специалист.

Ранее были названы главные факторы, провоцирующие молочницу.

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