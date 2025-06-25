Госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи» задержали

Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Магомед-Султан Магомедов задержан», — сказал источник.

Ранее ТАСС сообщил об обысках в его кабинете в здании администрации главы и правительства республики, а также в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы.

Утром 25 июня Telegram-канал SHOT писал, что в доме и офисах госсекретаря Дагестана прошли обыски в рамках дела о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза» в 2005 году.

Магомедов был назначен государственным секретарем республики Дагестан в 2021 году. Он также являлся депутатом Госдумы шестого созыва, основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

Ранее сообщалось, что дело бывшего министра спорта Дагестана рассмотрят в другом регионе в целях безопасности.