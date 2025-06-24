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В Курской области школьница за неделю перевела мошенникам все накопления родителей

В Курской области школьница перевела мошенникам почти 3 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Курске 14-летняя школьница оставила родителей без денег, поверив в легенду мошенников. Об этом сообщает областное управление МВД.

Девочке поступило сообщение в мессенджере о взломе ее учетной записи на портале «Госуслуги» с указанием номера для консультации. Позвонив по нему, она связалась с «специалистом», который запугал ее последствиями взлома, а затем перевел разговор на доходы и сбережения семьи.

Доверчивый подросток сообщила, где хранятся накопления. Тогда преступники убедили юную курянку, что деньги должны храниться только на банковском счету. Якобы, если ее родители снимают наличные, то уходят от налогов, за что их привлекут к уголовной ответственности.

Звонивший предложил девочке «спасти» родителей и перевести деньги на указанные им счета. За неделю школьница перевела аферистам почти 3 млн рублей. Мать школьницы случайно обнаружила пропажу накоплений и заявила в полицию о краже, в беседе со стражами порядка девочка призналась, что деньги исчезли по ее вине.

Ранее в Ачинске восьмиклассник отдал мошенникам 3 млн рублей, «спасая» родителей от ареста.

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