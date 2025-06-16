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Почти 290 человек пострадали из-за ночных ударов Ирана по Израилю

Минздрав Израиля сообщил о 287 пострадавших после ночных ударов Ирана
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Ronen Zvulun/Reuters

Больницы Израиля в ночь на 16 июня приняли в общей сложности 287 пациентов с различными жалобами после ракетных ударов со стороны Ирана. Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

Отмечается, что один человек поступил в больницу в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней тяжести, у 240 человек выявили легкие травмы. Еще 11 человек обратились за помощью медиков из-за состояния шока. Более 20 пациентов пока проходят обследования, поэтому их состояние еще не определено.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.

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