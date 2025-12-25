На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о дефиците рабочей силы на рынке труда

Путин: на рынке труда в России наблюдается дефицит рабочей силы
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что на российском рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы. Об этом она сказал на заседании Государственного совета, пишет РИА Новости.

«Сейчас на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что кадровые вопросы являются фундаментальными для развития страны.

Вместе с этим Путин добавил, что уровень безработицы в России снизился до исторически низких 2,2%. Доля трудоустроенных экономически занятого населения достигла 97,8%.

До этого члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовили законопроект, направленный на защиту от сокращений на работе граждан, призванных на военную службу во время мобилизации или заключивших контракт во время проведения СВО. Авторы предложили внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ, регулирующую социальные гарантии при сокращении штата.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях могут наказать за перекус на рабочем месте.

