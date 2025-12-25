На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Публицист оценил предложение Mia Boyka по песням авторства ИИ

Публицист Мальцев: ИИ занимает нишу певицы Mia Boyka
true
true
true

Публицист Игорь Мальцев высказал мнение, что предложение певицы Mia Boyka (Мария Бойко — настоящее имя) создать комитет, который отсеивал бы созданные с помощью нейросетей песни связано с тем, что искусственный интеллект (ИИ) занимает конкретно ее нишу. Об этом сообщает RT.

«Достаточно посмотреть на песенку Boyka «А он такой», чтобы понять, что промпт для музыкальной нейросети Suno или Udio звучал так: «Напиши мне песню в стиле Надежды Кадышевой, потому что хочется таких же гонораров, как у Нади», — сказал Мальцев.

23 декабря Бойко посетила Государственную Думу и предложила внедрить музыкальную цензуру. Об этом сообщает в Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

Бойко призвала создать комитет, который бы «отсеивал деструктивные песни». По словам Mia Boyka, ее предложение направлено на сохранение «здорового и позитивного музыкального пространства». Она напомнила, что практика цензурирования творчества применялась в Советском союзе. Артистка считает неэффективным просто делать возрастные маркировки, так как дети могут ставить любую дату рождения в соцсетях.

Ранее Mia Boyka накупила клюшек на миллион рублей.

