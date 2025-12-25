На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Армении заявили о готовности без РФ заняться восстановлением железных дорог

Пашинян: Ереван готов взять у РФ из концессионного управления участки ж/д
Александр Казаков/РИА Новости

Армения готова взять у российской стороны из концессионного управления участки железных дорог в направлении Ерасха, Иджевана и Ахурика. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Политик отметил, что Ереван считает важным хотя бы на первых парах провести восстановительные работы на участках железных дорог в Тавушской области до станции Иджевана, от границы Армении и Азербайджана до участка Ерасх и от границы Турции с армянской территорией до станции Ахурик.

Пашинян выразил надежду на то, что партнеры из России осуществят эту работу как можно скорее. Он уточнил, что названные участки находятся в российском концессионном управлении.

Премьер также заявил Путину в ходе встречи на этой неделе, что правительство Армении готово взять обратно из концессионного управления эти участки и восстановить их за государственные средства, если у России «есть какие-то проблемы с надлежащим восстановлением этих участков».

4 ноября Пашинян заявил, что Российская Федерация сможет осуществлять железнодорожные грузовые перевозки в Республику Армения через территорию Азербайджана после разблокирования региональных коммуникаций.

Ранее в России заявили о готовности консультироваться с Арменией по параметрам «дороги Трампа».

