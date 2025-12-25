На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков раскрыл подробности о встрече Путина с представителями бизнеса

Песков: Путин на встрече с представителями бизнеса сам комментировал их вопросы
true
true
true
close
Кадр из видео/РБК/Youtube

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса сам комментировал вопросы, которые задавали предприниматели. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что участники заседания обсуждали вопросы, которые интересуют и волнуют бизнес.

«Выступали сами представители бизнеса, Путин сам комментировал и просил также руководителей экономического блока правительства комментировать их выступления», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что благодаря этому между главой государства и бизнесом состоялся «конструктивный прямой обмен мнениями».

25 декабря Песков заявил, что Путин накануне вечером провел встречу с представителями бизнеса. Заседание состоялось в Кремле и имело «исключительно деловой и прикладной характер».

В беседе приняли участие главы частных компаний и предприятий с государственным участием, представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Они обсудили с главой государства вопросы, связанные с инвестиционной активностью компаний и даже демографической ситуацией в стране.

Ранее Путин выразил уверенность, что налоговые изменения не создадут проблем для производственного бизнеса.

