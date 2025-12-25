На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: план Зеленского должен состоять всего из одного пунткта

Политолог Пинчук: мирный план Киева содержит требования наступающей стороны
Francesco Fotia/Reuters

Мирный план украинского лидера Владимира Зеленского должен состоять всего из одного пункта — «просьбы при капитуляции не ликвидировать его». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Также возникает закономерный вопрос из категории абсурдных размышлений. А то что? Если Россия не подписывает этот сумасшедший план, то что? То Украина объявляет России войну официальную, идет полчищами на Москву?», — задается вопросом эксперт.

Пункты плана Зеленского звучат с позиции наступающей стороны, которая может угрожать, с недоумением добавил он.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее профессор рассказал, в каком случае Россия расширит территориальные претензии к Украине.

