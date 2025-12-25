«Деньги или праздник»: в Госдуме ответили, можно ли попросить премию вместо корпоратива

Российское законодательство не предусматривает, чтобы работодатели выплачивали сотрудникам 13-ю зарплату вместо проведения корпоратива, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Александр Толмачев. Он также ответил на вопрос, можно ли попросить у работодателя деньги вместо корпоративного мерча.

«На данный момент такой «обмен» законодательством отдельно не предусмотрен. Такая же история и с корпоративным мерчем. Все отдано на откуп работодателям и сотрудникам — они сами договариваются на эту тему. В каждой организации к теме новогодних праздников всем коллективом подходят по-разному. Где-то банкет за счет работодателя, где-то коллеги скидываются сами. В последнем случае можно понять недоумение и недовольство удаленщиков: зачем им платить за то, чтобы пообщаться с незнакомыми людьми?» — отметил парламентарий.

Толмачев считает, что среди россиян нет консенсуса – праздновать на работе Новый год вместе с коллегами или получить деньги.

«Уже несколько лет под Новый год в обществе возобновляется дискуссия: деньги или праздник? Многие считают, что лучшим подарком стала бы 13-я зарплата, премия, а не фуршет и конкурсы. Кого-то, наоборот, хлебом не корми, а вечеринку организуй. Скажу про Госдуму: у нас корпоративов нет. Понимаю те коллективы, которые отказались от новогодних балов в период СВО: где-то сотрудники ушли на фронт добровольцами, где-то работают супруги бойцов, и, пока все не будут в сборе, веселиться не хочется», — заявил он.

