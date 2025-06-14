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Патриарх Кирилл заявил, что не боится самолетов НАТО

Патриарх Кирилл заявил, что не испугался сопровождавших его борт самолетов НАТО
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугало сопровождение пассажирского самолета, на котором он летел в Калининград, боевыми самолетами НАТО. Об этом он сообщил во время встречи с духовенством Калининградской митрополии, информация опубликована на официальном сайте РПЦ.

«Хочу отметить один простой факт: летит патриарх на обычном пассажирском самолете. Зачем посылать навстречу ему истребители НАТО? <...> Патриарха вы точно не напугаете!» - заявил патриарх Кирилл.

Во время выступления глава РПЦ подчеркнул, что подобные случаи могут обострить разногласия между Востоком и Западом. По мнению патриарха, действия военных могут спровоцировать эскалацию конфликта и привести к жертвам. Он подчеркнул необходимость избегать провокаций и придерживаться самостоятельного пути цивилизационного развития, который, по его мнению, привлекает многих людей в мире.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Калининград с первосвятительским визитом.

Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за Путина, армию, молодежь и Россию.

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