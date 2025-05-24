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Патриарх Кирилл призвал молиться за Путина, армию, молодежь и Россию

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за президента и Отечество
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время торжественной проповеди в Храме Христа Спасителя в Москве, посвященной Дню святых Кирилла и Мефодия, обратился к православным с призывом усилить молитву за Россию, армию, молодежь и Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил важность духовной поддержки президента Владимира Путина, государственных властей, армии и всего народа. Особое внимание, по словам патриарха, следует уделить подрастающему поколению, которое должно продолжить служение Богу, Церкви и Родине.

Также патриарх выразил благодарность главе государства и правительству за поддержку церкви и подчеркнул, что сейчас руководство страны, как и большинство народа, остается верным Русской православной церкви.

Президент России Владимир Путин 24 мая встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства. Встреча прошла в патриарших палатах Кремля. По традиции президент преподнес предстоятелю Русской православной церкви букет белых роз.

Ранее Путин рассказал о священнослужителях в зоне СВО.

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