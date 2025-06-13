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Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Калининград с первосвятительским визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

Там заявили, что во время визита патриарх проведет собрание духовенства Калининградской митрополии, совершит богослужения в храмах Калининграда и встретится с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.

По информации пресс-службы, управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий и личный секретарь патриарха епископ Раменский Алексий сопровождают главу РПЦ в этой поездке.

После избрания на патриарший престол патриарх Кирилл продолжал быть правящим архиереем Калининградской епархии. В октябре 2016 года в пределах Калининградской области была образована Калининградская митрополия. Священный Синод принял к сведению и одобрил просьбу жителей региона оставить за патриархом Кириллом попечение о Калининградской митрополии в качестве ее главы.

Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за Путина, армию, молодежь и Россию.

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