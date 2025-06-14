Китайская СNNC возглавит строительство второй АЭС в Казахстане

Китайская СNNC возглавит консорциум по строительству второй АЭС в Казахстане

Председатель агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, что вторая атомная электростанция в стране будет построена компанией China National Nuclear Corporation (CNNC). Об этом сообщает РИА Новости.

«Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в Казахстане для строительства еще одной АЭС», — сказал Саткалиев.

Он также отметил, что с китайской стороной будут проведены переговоры по данному вопросу.

До этого российская компания «Росатом» была выбрана главой консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Как сообщило 14 июня казахстанское агентство по атомной энергии, такое решение приняла межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли. Комиссия пришла к выводу, что предложение «Росатома» является наиболее подходящим для реализации проекта строительства АЭС.

Ранее в «Росатоме» заявили о готовности к строительству АЭС малой мощности в Киргизии.