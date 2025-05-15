В «Росатоме» заявили о готовности к строительству АЭС малой мощности в Киргизии

Россия готова начать возведение атомной электростанции малой мощности в Киргизии, как только республика окончательно определит параметры проекта. Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью газете «Известия».

«В настоящее время наши партнеры занимаются уточнением этапов и необходимой мощности, и как только у них будет окончательный запрос на конкретную конфигурацию проекта, мы надеемся незамедлительно приступить к его реализации», — заявил он.

Лихачев также отметил, что Москва предлагает Киргизии проект блочной АЭС с мощностью от 110 до 440 МВт на базе установки РИТМ-200Н. Похожие контракты уже подписаны с Узбекистаном, и сейчас ведутся переговоры с Мьянмой. В России, в частности в Якутии, уже развернуто строительство станции по аналогичной технологии.

На днях сообщалось, что «Росатом» начал изготавливать реакторное оборудование для первого блока малой АЭС, создающейся в Узбекистане по российскому проекту. В госкорпорации добавили, что завод в Санкт-Петербурге отлил первый слиток, весящий 205 тонн, для реакторной установки РИТМ-200Н.

Ранее сообщалось, что «Росатом» собирается взыскать почти 228 млрд рублей с финских Fortum и Outokumpu.