В российском регионе среди туристов вырос спрос на телохранителей

В Дагестане вырос спрос на телохранителей для осмотра достопримечательностей

В Дагестане зафиксирован значительный рост спроса на услуги частных телохранителей - на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все больше туристов стали прибегать к услугам охраны во время осмотра местных достопримечательностей, что связано с участившимися случаями стрельбы и покушений на сотрудников полиции в регионе. Стоимость сопровождения для одного человека составляет около 30 тысяч рублей и включает в себя автомобиль Mercedes и услуги телохранителя.

По информации от самих охранников, их наиболее частыми клиентами являются бизнесмены из Москвы, приезжающие в Дагестан с семьями. Важно отметить, что деятельность телохранителей осуществляется на законных основаниях и требует наличия соответствующей лицензии.

5 мая в Махачкале произошло нападение на наряд ДПС — неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Затем преступники угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, однако силовики их остановили и нейтрализовали.

Ранее телохранитель рассказал, как туристам обезопасить себя во время отдыха.