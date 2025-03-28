Телохранитель рассказал, как туристам обезопасить себя во время отдыха

Привычка задергивать шторы в гостиницах или отелях во время отдыха поможет туристам обезопасить себя, чтобы не стать жертвой преступников. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на телохранителя Аарона Бонда.

По его словам, так злоумышленники не смогут наблюдать за вашими передвижениями. Кроме того, он посоветовал не делиться планами на день в публичных местах, потому что преступники могут понять, когда вас не будет в номере. Специалист также призвал избегать размещения на первых двух этажах, потому что они чаще всего становятся мишенью воров.

«Если есть возможность, выбирайте номера между третьим и пятым этажами. Это не только безопаснее, но и позволит быстрее выбраться в случае экстренной ситуации», — сказал Бонд.

Номер также стоит проверить на наличие скрытых камер, для этого можно использовать камеру смартфона. В темноте она может уловить отражение объектива, если навести ее на подозрительное место.

Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков до этого рассказал «Газете.Ru», что за нарушение правил при посещении Северной Кореи туристов не станут сажать в тюрьму, максимум — депортируют на родину. По его словам, это одна из самых безопасных стран для поездок, в которой достаточно не делать ничего «вызывающего».

Ранее были названы самые популярные регионы России для отдыха в апреле.