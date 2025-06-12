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Россиянину грозит до 20 лет колонии за совращение пятерых детей

В Липецке будут судить мужчину, развратившего пятерых детей
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Липецкой области перед судом предстанет местный житель по обвинению в развращении несовершеннолетних и преступлениях против их половой неприкосновенности. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 50-летний обвиняемый знакомился с несовершеннолетними в различных мессенджерах. Мужчина отправлял им сообщения интимного содержания, непристойные фото и видео.

Переписку обнаружила мать одной из пострадавших девочек и обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали, он отказался признавать свою вину. В отношении липчанина было возбуждено несколько уголовных дел, установлено, что он развратил как минимум пятерых несовершеннолетних, самому младшему из которых 8 лет.

Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого в Ленинградской области суд вынес приговор учительнице начальных классов, которая совратила ученика четвертого класса. 27-летняя педагог нередко оставляла 11-летнего мальчика после уроков, она отправляла школьнику фотографии непристойного содержания.

Ранее тульского священника, совратившего ребенка, отправили в колонию.

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