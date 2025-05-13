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В Ленобласти учительница отправляла младшекласснику личные фото и получила срок

Mash: в Ленобласти учительница получила срок за отношения со школьником
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Shutterstock

Суд вынес приговор учительнице начальных классов, которая совратила ученика четвертого класса. Об этом сообщает «Mash на Мойке» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По данным Telegram-канала, 27-летняя педагог нередко оставляла 11-летнего мальчика после уроков. Помимо этого, она якобы отправляла фотографии непристойного содержания в переписке со школьником.

При этом родители якобы защищали женщину, утверждая, что она зарекомендовала себя как хороший специалист. Известно, что в Ленинградскую область она переехала из Амурской области.

В отношении учительницы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

«Расследование и суд длились больше года», – сообщается в публикации.

Суд приговорил педагога к девяти годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Помимо этого, в течение года она не сможет заниматься деятельностью, связанной с преподаванием.

Ранее учительница начальных классов забеременела от 12-летнего школьника.

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