В Петербурге школьница попала в больницу после того, как ее ужалил скорпион

В Петербурге ребенка госпитализировали после того, как его ужалил скорпион. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Петроградском районе, где, по предварительным данным, школьница контактировала с питомцем. Как рассказала сама 12-летняя девочка, скорпион ужалил ее в средний палец на правой руке. У пострадавшей подозревают токсическое действие яда.

«Врачи оценили состояние пациентки как среднетяжелое – некоторое время ей предстоит провести под медицинским присмотром», – сообщается в публикации.

Принадлежал ли питомец самой школьнице, не уточняется.

Скорпионы попали в список экзотических животных, которых вскоре россиянам запретят держать дома. В мае в правительстве утвердили соответствующий перечень, но действовать новые правила начнут с сентября текущего года.

Под запрет, помимо скорпионов, попали крокодилы, некоторые черепахи, крупные удавы и питоны и другие.

Ранее крокодил напал на беременную женщину на кухне ее дома и утащил в воду на глазах у сестры.