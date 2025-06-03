Крокодил напал на беременную женщину на кухне ее дома и утащил в воду на глазах у сестры

Беременная индонезийка пострадала во время нападения крокодила, она не выжила. Об этом сообщает The Daily Mail.

28-летняя женщина Мунира находилась на кухне своего дома, когда почувствовала, как животное укусило ее за ногу. Крики беременной услышала сестра и бросилась за каким-нибудь предметом, который помог бы ей отбить родственницу у крокодила, но, когда женщина вернулась, рептилия уже утащила Муниру.

Позже индонезийку нашли в воде, но спасти не смогли. По словам властей, она была на восьмом месяце беременности и у нее не было сил обороняться.

Инцидент произошел спустя непродолжительное время после того, как река Мамбулу вышла из берегов из-за дождя. Дом на сваях, в котором жила Мунира, также пострадал от этого явления. Местные власти предполагают, что рептилии воспользовались ситуацией, чтобы подобраться к людям.

Власти призвали местных жителей проявлять бдительность около водоемов, где недавно произошло наводнение.

Ранее крокодил утащил десятилетнего мальчика на дно реки.