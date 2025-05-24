В Омске сотрудник магазина забил покупателя

В Омске задержан мужчина, подозреваемый в жестоком избиении покупателя в магазине. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 22 мая в одном из супермаркетов. 21-летний сотрудник торговой точки поссорился с одним из покупателей. В ходе конфликта обвиняемый распылил потерпевшему в лицо перцовый баллончик, а затем несколько раз ударил его.

Избитый мужчина был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Вологде мужчина укусил продавца, пытаясь украсть алкоголь. Инцидент произошел в супермаркете на Советском проспекте. Покупатель устроил драку с продавцом и был задержан. Выяснилось, что злоумышленник попытался украсть с витрины бутылку алкоголя, спрятал товар под верхнюю одежду и поспешил к выходу. Вора заметил сотрудник торгового зала, он остановил мужчину в тамбуре и потребовал оплатить товар. В ответ тот укусил продавца за руку и несколько раз ударил по голове. Дебошир доставлен в отдел полиции.

Ранее в Приморье мужчина разбил бутылку пива о голову продавщице за грубость.