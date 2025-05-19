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Неизвестный в Петербурге пытался ослепить лазером пилотов самолета

Пилотов самолета из Минвод пытались ослепить лазером при посадке в Петербурге
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Shutterstock

Во время захода на посадку в Санкт-Петербурге пилоты самолета столкнулись с попыткой ослепления лазером. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, инцидент произошел 17 мая. Пассажирский Boeing 737-800 следовал рейсом из Минеральных Вод. При снижении экипаж зафиксировал длительное воздействие зеленого лазера на кабину пилотов.

Несмотря на опасную ситуацию, летчики сохранили контроль и благополучно посадили самолет. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Подобный инцидент произошел над Владикавказом в конце апреля. Там лазер зеленого цвета начал засвечивать кабину во время посадки. Источник лазерного луча находился по левому борту самолета в районе села Зильга. Отмечается, что инцидент не помешал пилотам посадить воздушное судно.

Пилоты российского самолета увидели НЛО в небе над Москвой. 15 апреля Airbus А320 выполнял рейс из Нового Уренгоя в московский аэропорт Домодедово. Когда самолет находился в районе Шереметьево, экипаж увидел шар зеленого цвета.

Ранее в Испании пилот потерял сознание, а командир судна отошел в туалет во время полета с 199 пассажирами на борту, из-за чего воздушное судно 10 минут летело без контроля.

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