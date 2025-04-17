Пилоты российского самолета увидели НЛО в небе над Москвой

Пилоты самолета российской авиакомпании «Ямал» увидели неопознанный летающий объект (НЛО) в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

15 апреля Airbus А320 выполнял рейс из Нового Уренгоя в московский аэропорт Домодедово. Когда самолет находился в районе Шереметьево, экипаж увидел шар зеленого цвета.

В публикации подчеркивается, что в этот момент объект находился на высоте 300 метров выше лайнера. При этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. Отмечается, что о произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны.

17 апреля в результате сильной магнитной бури жители разных регионов России наблюдали северное сияние. Его заметили в Московской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях.

11 апреля сообщалось, что российские пилоты увидели неопознанный летающий объект (НЛО) во время выполнения рейса Ижевск — Москва.

О наблюдении НЛО, напоминающего белый шар-зонд, слева по курсу полета доложил пилот самолета RRJ-95, совершавшего рейс номер SDM6886. Инцидент был зафиксирован в 61 км к юго-востоку от Владимира. По словам членов экипажа, объект находился на 20 км выше высоты полета. О зонде было сообщено силам противовоздушной обороны.

Ранее пилоты летевшего из Петербурга пассажирского самолета заметили НЛО.