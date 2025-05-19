В Испании пассажирский самолет 10 минут летел без пилота

AP: в Испании пилот потерял сознание во время полета с 199 пассажирами на борту

Во время рейса Lufthansa из Франкфурта в Севилью самолет около 10 минут находился в воздухе без пилота в кабине. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на доклад испанской службы расследования авиапроисшествий (CIAIAC).

Как выяснилось, инцидент произошел еще в феврале прошлого года, но о нем стало известно только сейчас. Во время полета пилот Airbus A321 потерял сознание, когда остался один в кабине, а капитан в этот момент вышел в туалет. На борту было 199 пассажиров и шесть членов экипажа.

Несмотря на отсутствие человека за штурвалом, самолет продолжал стабильный полет благодаря автопилоту. В этот период звуковой самописец зафиксировал странные шумы в кабине, похожие на звуки экстренной медицинской ситуации.

Капитан пытался вернуться в кабину, вводя стандартный код, который посылает сигнал второму пилоту. Он повторил попытку пять раз, но дверь не открылась. Одна из стюардесс пыталась связаться со вторым пилотом по внутреннему телефону.

В итоге командир экипажа набрал аварийный код, который позволяет открыть дверь принудительно. Однако незадолго до автоматического открытия пилот пришел в себя и, несмотря на плохое самочувствие, смог разблокировать дверь.

После этого капитан принял решение совершить внеплановую посадку в Мадриде, где его коллегу передали медикам.

Компания Lufthansa подтвердила, что уже провела собственное расследование после инцидента, однако его результаты не раскрываются.

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