Турист украл кольцо с пальца спящего посетителя ресторана в Сочи

В Сочи мужчина украл кольцо у спящего клиента в ресторане

В Краснодарском крае приезжий из Тувы обокрал посетителя ресторана, который заснул за столиком. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Сочи.

Инцидент произошел в одном из ресторанов быстрого питания. Турист из Тувы заметил спящего за столиком мужчину. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, украл у спящего телефон, снял с его пальца обручальное кольцо и скрылся.

Общий ущерб составил 17 тысяч рублей. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. 34-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Бурятии мужчина уснул в ресторане, обокрал его, а потом пришел устраиваться туда на работу. Вора задержал прибывший наряд полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин украл у бывшей возлюбленной телевизор во время застолья.