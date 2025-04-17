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Нижнекамка отправила супругу знакомой фото и попала в больницу с ножевым ранением

В Татарстане женщина напала на крестницу дочки из-за фото в телефоне
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Shutterstock

Суд вынес приговор жительнице Татарстана, которая напала на крестницу дочери с ножом. Об этом сообщает Kazanfirst.

Инцидент произошел в Нижнекамске. Женщина пришла домой к фигурантке разбирательств, где они распивали алкогольные напитки в течение двух дней.

В какой-то момент хозяйка дома заметила, что крестница дочери переписывается с ее мужем (в этот момент мужчины дома не было). Женщина попросила у гостьи телефон, но та отказалась его отдавать.

Несмотря на это, фигурантка выхватила у женщины телефон и обнаружила, что хозяйка устройства отправляла ее супругу свои фото в нижнем белье. Между нижнекамками возник конфликт.

Во время ссоры женщина схватилась за нож и ударила гостью. Позже она сама побежала к соседке, чтобы та вызвала медиков.

«Прибывшие на место медики повезли раненую в ЦРМБ. Однако спасти ее не успели», – сообщается в публикации.

Нападавшую задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело. Суд приговорил ее к десяти годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

Ранее пьяный петербуржец напал на фельдшера с ножом и получил срок.

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