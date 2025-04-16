Россиянам объяснили, нужно ли платить за разбитый в магазине товар

Глава ОПИ Павлов: платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно

Посетителю магазина не нужно платить за случайно разбитый товар. Об этом сообщил агентству «Прайм» председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов.

По его словам, в соответствии с законом собственником товара до его оплаты покупателем является магазин, поэтому риски случайного повреждения имущества покрывает именно он.

«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например, из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно», — сказал Павлов.

Однако если посетитель сознательно испортил товар, бросив его об пол или в стену, то ему придется возмещать убыток. Факт умышленной порчи товара может быть доказан свидетелями и видеозаписью с камер, добавил эксперт.

В марте Павлов рассказал, что покупатели могут вернуть в магазин ношеную обувь, если она оказалась некачественной или в ней обнаружился брак. Потребители также могут предъявить претензию продавцу или производителю в случае, если гарантийный срок не был установлен или истек и с момента покупки прошло не более двух лет. При этом ему нужно будет доказать, что в товаре есть производственный недостаток.

Если же обувь была качественной, но не подошла по цвету, фасону или показалась неудобной в процессе носки, вернуть ее не получится, отметил Павлов.

В декабре глава ОПИ говорил, что покупатель может купить товар по той стоимости, которая указана на ценнике, даже если на кассе сумма оказалась выше. Если же разницу в цене удалось обнаружить только дома, покупатель может вернуться в магазин с требованием вернуть излишне уплаченную сумму, уточнял эксперт.

Ранее россиянам рассказали, можно ли вернуть товар в магазин без упаковки.