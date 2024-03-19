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Россиянам рассказали, можно ли вернуть в магазин ношеную обувь

Глава ОПИ Павлов: в магазин можно вернуть только некачественную ношеную обувь

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Покупатели могут вернуть в магазин ношеную обувь, если она оказалась некачественной или в ней обнаружился брак. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Если на некачественный ношеный товар есть гарантия и она не истекла, потребитель приносит его в магазин и получает возврат денежных средств. При этом продавец вправе провести проверку качества или экспертизу, чтобы понять, действительно ли это производственный брак, нет ли нарушения эксплуатации», — сказал эксперт.

Потребители также могут предъявить претензию продавцу или производителю в случае, если гарантийный срок не был установлен или истек и с момента покупки прошло не более двух лет. При этом ему нужно будет доказать, что в товаре есть производственный недостаток.

Если же обувь была качественной, но не подошла по цвету, фасону или показалась неудобной в процессе носки, вернуть ее не получится, заключил Павлов.

В декабре 2023 года Олег Павлов говорил, что покупатель может купить товар по той стоимости, которая указана на ценнике, даже если на кассе сумма оказалась выше. Если же разницу в цене удалось обнаружить только дома, покупатель может вернуться в магазин с требованием вернуть излишне уплаченную сумму, уточнял эксперт.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли платить за разбитый в магазине товар.

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