Россиянам рассказали, можно ли вернуть товар в магазин без упаковки

Магазин не может отказать в возврате средств за некачественный товар, даже если потребитель принесет его без упаковки или она будет повреждена. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

По его словам, для этого достаточно предъявить магазину сам предмет или продукт. Однако с товарами надлежащего качества дела обстоят сложнее, предупредил эксперт. Он отметил, что, согласно закону «О защите прав потребителей», обмену подлежат те товары, которые не были в употреблении. Кроме того, для возврата важно сохранить их товарный вид и потребительские свойства, фабричные ярлыки и пломбы. В этом случае многое будет зависеть от конкретной ситуации и продавца.

Павлов добавил, что потребитель, которому отказывают возвращать деньги из-за испорченной упаковки или ее отсутствия, может составить письменную претензию.

«Свои претензии в адрес руководства магазина нужно оформить письменно в двух экземплярах (один из них с датой и подписью ответственного лица останется у покупателя). Если требования потребителя не выполняются и в обоснование приводится отсутствие упаковки, можно обращаться в суд», — заключил он.

В декабре Олег Павлов говорил, что покупатель может купить товар по той стоимости, которая указана на ценнике, даже если на кассе сумма оказалась выше. Если же разницу в цене удалось обнаружить только дома, покупатель может вернуться в магазин с требованием вернуть излишне уплаченную сумму, уточнил он.

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