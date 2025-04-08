В Ленобласти школьница сломала бедро во время прыжка на батуте

11-летняя девочка из Ленобласти травмировалась после посещения детской игровой зоны. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Луге. Школьница прыгнула на батут, но, так как внутри не было достаточно воздуха, она получила травмы, которые расценили как тяжкий вред здоровью.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя.

«В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», – сообщается в публикации.

По данным местного издания, инцидент произошел на проспекте Космонавтов. После падения ребенка госпитализировали с закрытым переломом большеберцовой кости. После произошедшего, судя по данным экспертизы, у пятиклассницы наблюдаются проблемы с трудоспособностью.

Ранее восьмилетняя девочка прыгала на батуте по приказу родителей, пока не перестала дышать.