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Восьмилетняя девочка прыгала на батуте по приказу родителей, пока не перестала дышать

Пара из США запретила приемной дочери пить и заставила прыгать на батуте в жару
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В США родители-садисты приказали приемной дочери прыгать на батуте в жару до изнеможения, сообщает Mirror.

По данным таблоида, Дэниел и Эшли Шварц из Техаса удочерили Джейлин и ее сестру Джейд после того, как их мать, сводная сестра Эшли, потеряла опекунство из-за борьбы с зависимостью. Дети жили у приемных родителей четыре года, и те часто наказывали Джейлин за мелкие проступки, например, лишая ее завтрака.

В конце августа 2020 года Шварцы в качестве наказания заставили дочь прыгать на батуте. В тот день на улице стояла 43-градусная жара, однако родители-садисты запретили Джейлин пить, и восьмилетняя девочка прыгала на батуте несколько часов, пока у нее не остановилось сердце. Полиция нашла бездыханное тело Джейлин на заднем дворе дома и задержала ее родителей.

Суд приговорил 49-летнего Дэниела Шварца к 18 годам тюремного заключения, его жена Эшли получила три пожизненных срока.

Ранее в Подмосковье под арест отправили супругов, которые пытали свою 11-летнюю дочь.

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