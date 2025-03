У 17-летнего юноши удалили из носа пуговицу, с которой он жил десять лет

В носу 17-летнего подростка из Великобритании нашли металлическую пуговицу, которая находилась там 10 лет. Как сообщает Need To Know,

Недавно юноша пришел на плановую рентгенографию зубов, и во время процедуры медики обнаружили в нижней части его носовой полости инородный предмет. Подросток был потрясен, узнав об этом, и отрицал, что в детстве у него что-либо застревало в носу. Однако родители мальчика вспомнили, что обращались за медицинской помощью в связи с подозрением на инородное тело в носу, когда их сыну было семь лет.

Врачи объяснили отсутствие у пациента каких-либо симптомов, включая неприятный запах и насморк, удачным расположением пуговицы. В итоге ее удалили под местной анестезией, пока юноша находился в полусидячем положении, чтобы снизить риск смещения в дыхательные пути, добавили медики. После операции подростку прописали раствор, способствующий процессу заживления. За две недели он полностью восстановился и заявил, что чувствует себя хорошо.

