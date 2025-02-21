В Москве мальчик попал в больницу с куриной костью в бронхе

Shot: в Москве врачи достали у ребенка из бронха куриную кость

В Москве медики спасли ребенка, у которого в левом бронхе застряла куриная кость. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во время приема пищи. Четырехлетний мальчик ел суп, но постоянно крутился на стуле и разговаривал. Вскоре он побледнел и стал кашлять, поэтому родители решили вызвать медиков.

«Когда ребенка привезли в детскую больницу им. Сперанского, он уже с трудом дышал и громко хрипел», – сообщается в публикации.

Во время обследования выяснилось, что кусок куриной кости размером 1,5 сантиметра царапал слизистую бронха каждый раз, когда пациент кашлял, в результате ребенок чувствовал сильную боль.

Специалисты оперативно извлекли кость, спустя некоторое время пациента отпустили домой.

До этого двухлетний ребенок из Москвы также пострадал из-за застрявшей в органах пищи. Так, мальчик во время еды закашлялся, но вскоре его состояние нормализовалось. Уже на следующий день самочувствие ребенка ухудшилось, вскоре у мальчика стала развиваться пневмония.

Врачи извлекли у него из левого бронха кусок курятины. Теперь жизни пациента ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге врачи спасли ребенка со скорлупой от фисташки в бронхах.