В Хабаровске младенца ударило током в фотостудии

В Хабаровске ребенок схватился за оголенные провода во время фотосессии в студии и получил удар током. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел в фотостудии по улице Доватора. Мать пришла на фотосессию с 11-месячной дочерью, в какой-то момент ребенок схватился за оголенный провод и получил удар током.

Пострадавшую доставили в больницу, после оказания первой помощи ребенок был отпущен на амбулаторное лечение. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Хабаровска.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку. Десятилетний школьник решил искупать питомца, после чего решил высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло, и четвероклассника ударило током. Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти.

Ранее в Саратове девушка попала в больницу после удара током в троллейбусе.