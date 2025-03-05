В Керчи почтальон украла у пенсионерки еду и деньги

В Керчи полицейские задержали бывшую сотрудницу отделения почтовой связи, которая ограбила местную жительницу. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 38-летняя жительница Керчи, она сообщила, что неизвестные ограбили ее пожилую мать. Женщина пояснила, что в доме установлены камеры видеонаблюдения, просмотрев записи, она обнаружила, что в дом проникла незнакомая ей женщина, которая украла имущество и продукты.

По подозрению в совершении кражи задержали бывшую сотрудницу почты. 46-летняя женщина рассказала, что осталась без работы и решила ограбить пенсионерку, потому что раньше часто бывала у нее дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, обвиняемой может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае сиделка украла у пенсионерки 2 млн рублей. 29-летняя женщина убедила пенсионерку обналичить все накопления. Полученные наличные потерпевшая прятала в пуфике. Злоумышленница частями выносила денежные средства из квартиры своей подопечной, деньги она потратила на то, чтобы закрыть кредиты и долги за коммунальные услуги. Обнаружив пропажу двух миллионов рублей, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Новосибирске «целительница» с ножом ограбила пенсионерку.