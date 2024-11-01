В Японии арестовали менеджера магазина одежды, который вел скрытую съемку в примерочных

В Японии арестовали менеджера магазина одежды, который вел скрытую съемку покупательниц в примерочных, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, 35-летний менеджер магазина Uniqlo Кохей Такахаси был арестован полицией за тайную видеосъемку восьми покупательниц в примерочных. По данным Токийского столичного полицейского управления, инциденты происходили с 28 июля по 13 августа. Сообщается, что среди пострадавших есть и несовершеннолетние.

Для съемки Такахаси использовал свой смартфон, который он прятал в примерочных. Сотрудники полиции нашли на его телефоне 44 ролика, снятых таким образом. Сам мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном, заявив, что «ничего не мог с собой поделать».

Представители магазина извинились перед покупателями и сообщили о сотрудничестве с полицией.

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