На пляжах Анапы появились ледяные торосы из-за морозов. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Торосы в Анапе — редкое явление. В 2025 году их заметили на косе Голенькой спустя три недели отрицательных температур — ночная температура доходит до -9℃, дневная — не выше -3℃. Торосы образуются из-за того, что течение прижимает ледяной покров к берегу и сплющивает его.

До этого в пансионате в Анапе сгорел штаб волонтеров-уборщиков мазута вместе со всей собранной волонтерами гуманитарной помощью. В основном в штабе хранились продукты.

Площадь пожара на объекте, расположенном в Благовещенской станице, превысила 1400 кв. м. Огонь охватил корпус для проживания и столовую. Оттуда эвакуировали 26 человек. Никто из людей не пострадал. К тушению огня привлекались 79 пожарных и 25 единиц спецтехники. Причина пожара не называлась.

Ранее в Омской области сняли на видео велокурьера среди торосов на льду Иртыша.