Стало известно, кто проживал в загоревшемся пансионате в Анапе

В анапском пансионате, где произошел пожар, находится действующий штаб волонтеров — ликвидаторов последствий разлива мазута. Об этом сообщила ТАСС представитель администрации Анапы на месте Инела Белых.

«Действующий, это наш волонтерский штаб. Гуманитарка, скорее всего, вся сгорела, потому что, судя по видеозаписи, которую я вижу, там находится склад», — сказала она.

По словам Белых, в основном на складе хранились продукты.

Telegram-канал SHOT писал, что огонь охватил волонтерский штаб «Шлагбаум», который находится в анапском пансионате «Зенит» в станице Благовещенской. Штаб занимался сбором и координацией действий волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.

По данным МЧС, горят корпус для проживания и столовая. Спасатели эвакуировали 26 человек, предварительно, пострадавших нет. На месте происшествия работают 79 пожарных при поддержке 25 единиц спецтехники. Площадь возгорания выросла с 1000 до 1 400 квадратных метров.

До этого огонь охватил маршрутки на парковке на территории промышленной зоны в селе Верхнее Мячково в подмосковных Люберцах. Возгорание тушили 25 специалистов и пять единиц техники. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Всего сгорели 30 маршруток.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в типографии на Волхонском шоссе.