На пляже Канарских островов нашли «рыбу Судного дня»

Alison Laferriere/Scripps Institution of Oceanography

Редкую «рыбу Судного дня» (сельдяной король, рыба-ремень) обнаружили на пляже Плайя-Кемада на Канарских островах. Об этом пишет издание Need To Know.

Сельдяного короля заметили на берегу отдыхающие. Рыбу вынесло на мелководье, после чего она оказалась на берегу. На видеозаписи, которую публикует СМИ, мужчина берет сельдяного короля в руки и позирует с ним. В новостной заметке отмечается, что мужчина отнес рыбу на глубину и выпустил.

Загадочные рыбы-ремни, длина которых может достигать шести метров, до сих пор остаются практически не изученными учеными. Считается, что эти животные предсказывают стихийные бедствия.

В 2011 году легенда о «рыбе Судного дня» вновь всплыла после того, как за несколько месяцев до самого мощного землетрясения в Японии на берег выбросило 20 таких рыб. Японцы считают, что увидеть сельдяного короля является признаком того, что скоро начнутся ураганы и землетрясения. Так как эта рыба обитает на большой глубине, то считается, что она чувствует движение тектонических плит, из-за чего выплывает на поверхность.

Рыба Судного дня — это вид лучеперых полуглубоководных рыб, встречающийся в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Вес некоторых особей может достигать 250 кг.

Ранее «рыбу Судного дня» выбросило на берег в США.