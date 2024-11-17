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«Рыбу Судного дня» выбросило на берег в США

Рыбу Судного дня выбросило на берег Калифорнии второй раз за полгода

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Alison Laferriere/Scripps Institution of Oceanography

Редкую «рыбу Судного дня» (Сельдяной король, рыба-ремень) обнаружили на берегу в Калифорнии. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Рыба, которую считают предвестником катастрофы, была выброшена во второй раз в этом году на пляж в городе Энкинитас на прошлой неделе. С 1901 года на берегах Калифорнии была зафиксирована всего 21 рыба этого вида.

Сельдяного короля обнаружила кандидат наук Элисон Лаферьер из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего. Длина рыбы — почти 10 футов (3 метра).

Эти загадочные рыбы-ремень, длина которых может достигать 6 метров, до сих пор остаются практически не изученными учеными. Считается, что она предсказывает стихийные бедствия или землетрясения. В 2011 году легенда о «рыбе Судного дня» вновь всплыла после того, как за несколько месяцев до самого мощного землетрясения в Японии на берег выбросило 20 таких рыб.

Рыба Судного дня — это вид лучеперых полуглубоководных рыб, встречающийся в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. При длине 3,5 м высота туловища может составлять 25 см, а его толщина — только 5 см. Вес может достигать 250 кг.

Ранее волонтеры спасли косатку, выброшенную на берег на Камчатке.

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