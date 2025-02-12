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В Rambler&Co предложили создать общие протоколы кибербезопасности для платформ

В Rambler&Co призвали объединять усилия интернет-компаний в борьбе с мошенниками
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Пресс-служба РОЦИТ

Чтобы справиться с мошенническими атаками, российским интернет-компаниям необходимо приложить совместные усилия и создать общие протоколы кибербезопасности для платформ и их пользователей. Об этом на состоявшемся в Москве заседании комиссии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) по новым медиа на тему «Сделано в России»: работа собственных ресурсов и выбор пользователей» заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Топ-менеджер медиахолдинга отметил, что несмотря на большое количество инициатив по информированию населения о безопасности на всех интернет-площадках, этого все равно недостаточно.

Положительным моментом в текущей ситуации Андрей Цыпер назвал активный рост аудиторий платформ, которые созданы в России, хранят данные внутри страны и ориентированы на интересы своих пользователей.

Он уточнил, что под пользователями имеет в виду как блогеров, так и профессиональных создателей контента, как, например, издания Rambler&Co.

«Как медиаплатформа мы стремимся к максимальным знаниям своей аудитории. Это желание связано с тем, чтобы обеспечивать их качественным релевантным контентом и для создания персонализированных предложений, соответствующих их интересам. Также это помогает нам эффективно защищать пользователей от актуальных угроз, таких как мошенничество», — заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co.

Целью медиахолдинга он назвал не просто информирование, а создание общедоступных и эффективных инструментов для борьбы с мошенниками.

Среди главных проблем информационной безопасности эксперты РОЦИТ отметили высокую подготовку киберпреступников и их бизнес-подход к своей деятельности.

Так, в расследовании «Ленты.ру» (входит в Rambler&Co) о мошеннических колл-центрах описывается, как инфраструктуру для обмана россиян продают буквально «под ключ» как готовый сервис.

По итогам работы комиссии по новым медиа, владельцы крупных СМИ и платформ согласились с тем, что только совместное партнерство в сфере кибербезопасности позволит сделать отечественные ресурсы безопасным пространством.

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